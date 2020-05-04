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Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi

Burcunuz yeni haftada size neler söylüyor? Yıldızınızın mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 4 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 09:12
Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi

KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi

BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi

İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalığa süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi

YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi

ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

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