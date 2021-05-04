Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 4 Mayıs Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 08:36Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 08:39
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KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepkilere.
İKİZLER: UZAKLARA gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.
YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.
ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.