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Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2020 Cumartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2020 Cumartesi 09:06
Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

KOÇ:
Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

BOĞA:
Bugün kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmek istemiyor, ve inatçı yapınızı her fırsatta vurguluyorsunuz. Bugün rekabetçi davranacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

İKİZLER:
Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak zevkleriniz gündeme gelecek. Birlikte keyif alabileceğiniz paylaşımlar söz konusu. Ani tartışmalardan kaçınmalısınız.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

YENGEÇ:
Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz. Bugün kıskançlık güdülerinizi denetleme ihtiyacı içinde olacak, hatta kendinize bu konuda disiplin bile getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

ASLAN:
Ay burcunuzda ilerliyor ve sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün yaşayacaksınız. Size anlatılar her şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda daha dikkatli davranmalı ve olayların gerçek yüzünü görmeden karar vermemelisiniz. Bugün anaç yönleriniz ön planda olacak ve çevrenizi koruma altına alacaksınız

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