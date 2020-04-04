Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 4 Nisan 2020 Cumartesi 09:06Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2020 Cumartesi 09:06
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KOÇ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız.
BOĞA: Bugün kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmek istemiyor, ve inatçı yapınızı her fırsatta vurguluyorsunuz. Bugün rekabetçi davranacaksınız.
İKİZLER: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız. Partnerinizle ortak zevkleriniz gündeme gelecek. Birlikte keyif alabileceğiniz paylaşımlar söz konusu. Ani tartışmalardan kaçınmalısınız.
YENGEÇ: Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz. Bugün kıskançlık güdülerinizi denetleme ihtiyacı içinde olacak, hatta kendinize bu konuda disiplin bile getireceksiniz.
ASLAN: Ay burcunuzda ilerliyor ve sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün yaşayacaksınız. Size anlatılar her şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda daha dikkatli davranmalı ve olayların gerçek yüzünü görmeden karar vermemelisiniz. Bugün anaç yönleriniz ön planda olacak ve çevrenizi koruma altına alacaksınız