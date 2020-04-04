Günlük burç yorumları - 4 Nisan Cumartesi

ASLAN:

Ay burcunuzda ilerliyor ve sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün yaşayacaksınız. Size anlatılar her şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda daha dikkatli davranmalı ve olayların gerçek yüzünü görmeden karar vermemelisiniz. Bugün anaç yönleriniz ön planda olacak ve çevrenizi koruma altına alacaksınız