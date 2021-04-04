Günlük burç yorumları - 4 Nisan Pazar

KOÇ: ÇEVRENİZE karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularınıza değer vermelisiniz. BOĞA: DUYGUSAL anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Ortaklıklar ve sosyal statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması, sizi de olumlu etkiliyor. İKİZLER: AİLENİZİN bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. Bugün, güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız. YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. ASLAN: BUGÜN, derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. BAŞAK: DEĞİŞİMDEN hoşlandığınız bir gün içindesiniz. Uzun süredir planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şansınızın oldukça açık. TERAZİ: SİZ kendi hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz. AKREP: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki, inceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. YAY: İÇSEL korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalmak istemeniz hata. Olaylara vakur bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız. OĞLAK: SEZGİLERİNİZİN yüksek oluşu, gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz. KOVA: BUGÜN, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Parasal değerleriniz arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. BALIK: NEPTÜN burcunuzda ilerlerken, kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor. Küçük hesapları kenara bırakıp, sakinlikle olayların gelişimini takip edin.