Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir iş yapabilirsiniz. Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. BOĞA: Birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içindesiniz. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz. YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız. ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içindesiniz. BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz. TERAZİ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır. Tavizi de dengede tutmalısınız.