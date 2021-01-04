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Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:07
Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir iş yapabilirsiniz. Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

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Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

BOĞA: Birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.
Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içindesiniz. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Ocak Pazartesi

ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içindesiniz.

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