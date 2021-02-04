Günlük burç yorumları - 4 Şubat Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:19Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:23
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KOÇ: Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Bugün özellikle dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.
BOĞA: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut. Fakat, hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğinizde hemen geriye çekilmeyin.
İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme var. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir.
YENGEÇ: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.
ASLAN: Sezgileriniz sizi yoruyor. Kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmalısınız. Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve eski olayları bitirme kararları alacaksınız.