Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

YENGEÇ:

Bazen sizi anlamak zorlaşabiliyor. Çevrenize yardımcı olmak istediğiniz bir gün. Fakat sizden beklenen isteklerin fazlalığı karşısında bocalamanız mümkün. Satürn karşıt evinizde ilerliyor, katılacağınız toplantılarda eski bir arkadaşınızın sizinle paylaşmak istediği çok şeyler olabilir. Bugün mide problemleri yaşayabilirsiniz.