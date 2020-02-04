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Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Şubat Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 09:24 Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 09:26
Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

KOÇ

Disiplinli bir yapı sergilediğiniz için, bugün çevresel koşullarınızı zorlayacak ve yanınızda çalışan kişilerden tepki alacaksınız. Pratik yapınızı her alanda gösteriyorsunuz. Enerjinizin depolandığını görecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün ikilem yaratan sorunlardan uzak kalmayı başarmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

BOĞA
İç disiplininiz mükemmel. Planlarınızın doğru bir uygulayıcısısınız. Bugün duygusal paylaşıma herkesten fazla ihtiyacınız var. Dostlarınızın duygularını dinlemek yerine biraz da siz düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye empoze edeceksiniz.. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

İKİZLER:
Ay burcunuzda ilerliyor ve duygusal ilişkileriniz ön plana çıkarıyor. İş yaşantınızda sevmediğiniz kişilerle çalıştığınız zaman, motivasyonunuz düşüyor. Bugün bazı konularda düş kırıklığı yaşamak istemiyorsanız, karşılaşacağınız olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olun ve yaratıcılığınızın engellenmesine izin vermeyin

Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

YENGEÇ:
Bazen sizi anlamak zorlaşabiliyor. Çevrenize yardımcı olmak istediğiniz bir gün. Fakat sizden beklenen isteklerin fazlalığı karşısında bocalamanız mümkün. Satürn karşıt evinizde ilerliyor, katılacağınız toplantılarda eski bir arkadaşınızın sizinle paylaşmak istediği çok şeyler olabilir. Bugün mide problemleri yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Şubat Salı

ASLAN:
Çevre ilişkileriniz güçleniyor. İş potansiyelinizin yükselmesi ile birlikte kabınıza sığamayacaksınız. Güçlü kişilerden alacağınız destek, yaşadığınız iletişim sorunlarınızı çözüyor. Dikkat çekici bir gününüzdesiniz. Etkili konuşmalarınız nedeniyle karşı cinsin dikkatini çekeceğiniz bir gün yaşıyorsunuz.

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