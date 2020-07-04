Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

Yarın çok güçlü bir Ay Tutulması bizleri bekliyor. Tutulmalar bitti sanmayın. Devamı gelecek. Oğlak burcunda gerçekleşen bu tutulma, hayatlarımızda bazı şeylerin bitmesini tetikleyecektir. Tutulma etkisine şimdiden girmiş olabilirsiniz. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrıları çekiyor olabilirsiniz. Tutulmanın en çok etkileneceği burçlar; Oğlak, Koç, Aslan, Terazi ve Yengeç. Bu tutulmada şanslı olan burçlar; Boğa, Başak, Balık ve Akrep olacaktır. Merkür retrosu 12 Temmuz'da bitiyor. Tutulma ve retronun etkileri ağır olacaktır. Etkisini en az yaşamanız dileğiyle! Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 4 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...