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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

Yarın çok güçlü bir Ay Tutulması bizleri bekliyor. Tutulmalar bitti sanmayın. Devamı gelecek. Oğlak burcunda gerçekleşen bu tutulma, hayatlarımızda bazı şeylerin bitmesini tetikleyecektir. Tutulma etkisine şimdiden girmiş olabilirsiniz. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrıları çekiyor olabilirsiniz. Tutulmanın en çok etkileneceği burçlar; Oğlak, Koç, Aslan, Terazi ve Yengeç. Bu tutulmada şanslı olan burçlar; Boğa, Başak, Balık ve Akrep olacaktır. Merkür retrosu 12 Temmuz'da bitiyor. Tutulma ve retronun etkileri ağır olacaktır. Etkisini en az yaşamanız dileğiyle! Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 4 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 09:13 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 09:32
Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürede sıkılıyorsunuz.
Bugün, sizinle uzun süredir yakın olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınızda, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Cumartesi

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca paylaştığınız için, tepki alıyorsunuz.

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