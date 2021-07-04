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Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:39 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:39
Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Pazar

KOÇ: RİSK almak için acele etmemelisiniz. Fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Sizi kıskananlar huzursuzluk yaratabilir.

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Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Pazar

BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Pazar

İKİZLER: GÜN içinde fazla hareketli davranarak, huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevreniz ile aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Pazar

YENGEÇ: DUYGULARINIZI baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz Pazar

ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği hoşunuza gidecektir.

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