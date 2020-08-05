Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

Bugün ay Balık burcunda. Bugün biraz hassas geçebilir. Evden çıkmak istemeyeceğimiz, duygusal bir havaya bürünebiliriz. İçsel sorgulamalar yapabiliriz. Kırgın hissedebiliriz. Mars Eylül ayına kadar Koç burcunda olacak. Bu da patlamaları ve yangınları tetikleyebilir. Mars retrosunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Mars Eylül ayında retro yapacak. Ama gölgeli günleri başladı. Biraz kaos ortamı oluşabilir. 2020'nin belki de en ılımlı ayı olan Ağustos'u iyi değerlendirmeli, Eylül ayında ise sinirlerimize hakim olmalıyız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...