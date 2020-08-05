  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

Bugün ay Balık burcunda. Bugün biraz hassas geçebilir. Evden çıkmak istemeyeceğimiz, duygusal bir havaya bürünebiliriz. İçsel sorgulamalar yapabiliriz. Kırgın hissedebiliriz. Mars Eylül ayına kadar Koç burcunda olacak. Bu da patlamaları ve yangınları tetikleyebilir. Mars retrosunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Mars Eylül ayında retro yapacak. Ama gölgeli günleri başladı. Biraz kaos ortamı oluşabilir. 2020'nin belki de en ılımlı ayı olan Ağustos'u iyi değerlendirmeli, Eylül ayında ise sinirlerimize hakim olmalıyız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 08:52 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

BOĞA: Takıntılı değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan duramıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberler istekleriniz doğrultusunda ilerleyecek Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği sizi olumlu etkileyecek.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güvene ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Hırslarınızla baş etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos Çarşamba

ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olması sizin için önemli. Sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Çarşamba hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Ağustos Çarşamba hava durumu...
  • SON DAKİKA