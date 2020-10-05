  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

KOÇ: Olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız, sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının merak edebilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmayın.

Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

İKİZLER: Üçüncü bir kişiyle duygusal olarak yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Riske girmeyin.

Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

YENGEÇ: Hayatınızın zıtlıklardan oluşan bir bütün olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Çevrenizi sınayacağınız bir gün.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 5 Ekim Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 5 Ekim Pazartesi!
  • SON DAKİKA