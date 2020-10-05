Günlük burç yorumları - 5 Ekim Pazartesi
Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
KOÇ: Olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız, sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının merak edebilirsiniz.
BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmayın.
İKİZLER: Üçüncü bir kişiyle duygusal olarak yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Riske girmeyin.
YENGEÇ: Hayatınızın zıtlıklardan oluşan bir bütün olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.
ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Çevrenizi sınayacağınız bir gün.