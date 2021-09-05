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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 5 Eylül Pazar

Günlük burç yorumları - 5 Eylül Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:07
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar

KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar

BOĞA: YATIRIMLAR konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar

İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.

Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.

Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar

ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.

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