Günlük burç yorumları - 5 Eylül Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Eylül Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 08:50Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:07
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Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
KOÇ: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçmelisiniz.
BOĞA: YATIRIMLAR konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini fark ediyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.
Günlük burç yorumları - 5 Eylülü Pazar
ASLAN: SEVDİĞİNİZ kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı yüksek tutuyor ve hırslarınızda aşırıya kaçıyorsunuz.