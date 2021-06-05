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Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 08:42 Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 08:46
Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

KOÇ: İLİŞKİNİZDE hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğiniz sürsün ama evlilik kararı almayın. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

BOĞA: AY'IN bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili ölçülü gidiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

İKİZLER: MERKÜR, burcunuzda geri gidiyor. Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak ilişkilerinizle ilintili olacak.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

YENGEÇ: BUGÜN, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı yeniden canlandırabilir.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarla karşı cinsin sizi etkileme çalışmaları, aşkları gündeme getirebilir.

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