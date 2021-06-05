Günlük burç yorumları - 5 Haziran Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 08:42Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 08:46
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KOÇ: İLİŞKİNİZDE hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğiniz sürsün ama evlilik kararı almayın. Görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz.