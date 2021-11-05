Günlük burç yorumları - 5 Kasım Cuma

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Kasım Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
Giriş Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma 08:43Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma 08:51
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KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.
BOĞA: KENDİNİZİ rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Tepki alabilirsiniz
İKİZLER: AİLENİZLE aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.
YENGEÇ: OLABİLECEK aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.
ASLAN: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.