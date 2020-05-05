Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmede savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermeyeceğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek
İKİZLER: Bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.
YENGEÇ: Günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım sosyal aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.