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Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2020 Salı 09:11
Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

KOÇ: Yaşamınızda farklı değerlerin önemi çok büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

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Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmede savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermeyeceğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek

Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

İKİZLER: Bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sadece sizin hatanız.

Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

YENGEÇ: Günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Bir takım sosyal aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 5 Mayıs Salı

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

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