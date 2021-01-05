Günlük burç yorumları - 5 Ocak Salı

BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.
İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için enerjiye sahipsiniz. Araştırmacı yönünüz girişimlerinizi yavaşlatacaktır.
YENGEÇ: Duygu ve isteklerinizde değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda çekiciliğiniz etkili olacak.
ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz.