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Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:13
Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

KOÇ: BUGÜN dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Karamsar olmayın.

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Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

BOĞA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

İKİZLER: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

YENGEÇ: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. .

Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

ASLAN: İLETİŞİM içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmeli ve kişileri olduğu gibi kabul etmelisiniz.

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