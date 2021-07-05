Günlük burç yorumları - 5 Temmuz Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:10Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:13
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KOÇ: BUGÜN dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Karamsar olmayın.