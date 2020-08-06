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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

Bugün Ay Balık burcunda. Balık burcunun kasvetli havası tüm güne yayılabilir. Bugüne biraz duygusal başlıyoruz. Birileri ile kavga etmek ya da ağlamak bugün oldukça kolay olabilir. Sakin kalmaya çalışın. Üstünüzdeki duygusal havadan kurtulun. Mars'ın Koç burcundaki seyri devam ediyor. Yangınlar, patlamalar tetiklenmeye başladı. Birçok yerde yangın ve patlama haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu etki Mars retrosuyla daha da güçlü olacaktır. Mars Koç burcunda oldukça güçlüdür. İletişim gezegeni Merkür dün itibariyle Aslan burcuna geçti. İletişimde ego ön plana çıkacaktır. Bu dönem karşımızdaki insanı sözlerle ezmek ve incitmek isteyebiliriz. Bu durum uzun vadede kaybettirebilir. Söylediğimiz sözlere dikkat etmeliyiz. Venüs Yengeç burcuna geçmek üzere. Venüs Yengeç, aşkın en duygusal halini yaşamamıza neden olacak. Çevremizdekilerin nasıl bu kadar kolay aşık olduğuna şaşırabiliriz. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 09:08 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 09:22
Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

KOÇ: Bugün; sizin uygulamak istediğiniz halde bazı engellerle karşılaşabileceğiniz bir konuda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizden alacağınız destek, dengelerinizi yeniden kurmanızı sağlayacak.

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Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

BOĞA: Çalışmalarınızda estetik yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Kişisel cazibeniz olumlu bir şekilde artıyor. Aşk yaşantınızda bir hareketlenme söz konusu. Kişiselliğinizin olumlu gelişmesini arzuluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

İKİZLER: Mantıklı olmanıza rağmen, dengelerinizi korurken zorlanabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de, yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

YENGEÇ: Bugün çevresel yorumlarınızı içinizden yapmalısınız. Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyor olmanızı çevreniz takdir ediyor.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

ASLAN: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını hızlıca alıyorsunuz.

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