Günlük burç yorumları - 6 Ağustos Perşembe

Bugün Ay Balık burcunda. Balık burcunun kasvetli havası tüm güne yayılabilir. Bugüne biraz duygusal başlıyoruz. Birileri ile kavga etmek ya da ağlamak bugün oldukça kolay olabilir. Sakin kalmaya çalışın. Üstünüzdeki duygusal havadan kurtulun. Mars'ın Koç burcundaki seyri devam ediyor. Yangınlar, patlamalar tetiklenmeye başladı. Birçok yerde yangın ve patlama haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu etki Mars retrosuyla daha da güçlü olacaktır. Mars Koç burcunda oldukça güçlüdür. İletişim gezegeni Merkür dün itibariyle Aslan burcuna geçti. İletişimde ego ön plana çıkacaktır. Bu dönem karşımızdaki insanı sözlerle ezmek ve incitmek isteyebiliriz. Bu durum uzun vadede kaybettirebilir. Söylediğimiz sözlere dikkat etmeliyiz. Venüs Yengeç burcuna geçmek üzere. Venüs Yengeç, aşkın en duygusal halini yaşamamıza neden olacak. Çevremizdekilerin nasıl bu kadar kolay aşık olduğuna şaşırabiliriz. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...