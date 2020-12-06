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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Aralık Pazar günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 08:31 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 08:34
Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

KOÇ: Sevdiğiniz kişiden çok şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek.

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Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Sır saklamanızda yarar var.

Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

YENGEÇ: İKili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. İlişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.

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