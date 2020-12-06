Günlük burç yorumları - 6 Aralık Pazar

BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.
İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Sır saklamanızda yarar var.
YENGEÇ: İKili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.
ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. İlişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.