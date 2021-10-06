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Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba

Bugün burcunuzda sizleri neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 08:58 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 08:58
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba

KOÇ: BUGÜN değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba

BOĞA: PARTNERİNİZİN fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size güvenlerini hak etmek için çok çalışmalısınız

Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba

İKİZLER: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba

YENGEÇ: AY'IN bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Çarşamba

ASLAN: UZUN vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projelere engel oluşturuyor. Çalışmalar için donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla, duygusal alışveriş içinde olacaksınız.

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