Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Ekim Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Yönetici gezegeniniz Mars'ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanımlanmak sizi öfkelendirebilir. BOĞA: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor. İKİZLER: Tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız. Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. YENGEÇ: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız var. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. ASLAN: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bu dönem aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. BAŞAK: Venüs, size olumlu motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir.