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Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Ekim Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 09:38 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 09:40
Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

KOÇ: Yönetici gezegeniniz Mars'ın geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edicisiniz. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanımlanmak sizi öfkelendirebilir.

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Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

BOĞA: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor.

Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

İKİZLER: Tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız. Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

YENGEÇ: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız var. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Ekim Salı!

ASLAN: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bu dönem aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.
İsteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

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