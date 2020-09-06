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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 08:59
Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

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Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. İkna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru şekilde kullanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazar

ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza yol açıyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmaları arzuluyorsunuz.

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