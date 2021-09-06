  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 08:41 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 08:48
Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalarında kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Fırsatlara dikkat.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Bugün görüşeceğinizin kişilerin, başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kısa seyahatler söz konusu.

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Bugün, enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaratıcılık için risk almalısınız.

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var. Hırslarınızla baş etmeyi öğrenmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 6 Eylül Pazartesi

Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün içindesiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yeşim Salkım’ın acı günü! Ünlü sanatçının babası koronavirüsten hayatını kaybetti
Yeşim Salkım'ın acı günü! Ünlü sanatçının babası koronavirüsten hayatını kaybetti