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Günlük burç yorumları - 6 Haziran Cumartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi 10:05 Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi 10:09
Günlük burç yorumları - 6 Haziran Cumartesi

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin size olan güveni nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

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Günlük burç yorumları - 6 Haziran Cumartesi

BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak için çalışmalarınızı ona göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepkiye neden olabilir.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran Cumartesi

İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz.Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşüncelerle bocalayacaksınız. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor, önleminizi alıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran Cumartesi

YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

Günlük burç yorumları - 6 Haziran Cumartesi

ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

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