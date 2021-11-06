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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

Burcunuzu hafta sonu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:51
Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi
Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

KOÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceksiniz. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz imkan sizi bekliyor. Çevrenizle duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

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Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi
Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

BOĞA: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi
Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

İKİZLER: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi
Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

YENGEÇ: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi
Günlük burç yorumları - 6 Kasım Cumartesi

ASLAN: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

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