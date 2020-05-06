Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 08:54Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
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KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeş ve akrabaların sizden destek beklemeleri sonucu, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar var.
BOĞA: Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımların bağlantılarını kuracaksınız.
İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareketli olmanız sizi mutlu ediyor.
YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin davranışlarıyla kendi yapabileceklerinizi karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Sempatik hareketlerinizi kısıtlıyor.
ASLAN: Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duyguyu bertaraf edebilmeniz, onlara yakın ve ön planda onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlakla ilgili işleriniz olabilir.