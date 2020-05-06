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Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

KOÇ: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeş ve akrabaların sizden destek beklemeleri sonucu, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar var.

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Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

BOĞA: Güneş'ten olumlu etki alıyorsunuz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımların bağlantılarını kuracaksınız.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Sürekli hareketli olmanız sizi mutlu ediyor.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin davranışlarıyla kendi yapabileceklerinizi karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Sempatik hareketlerinizi kısıtlıyor.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Çarşamba

ASLAN: Üzerinize sorumluluğun ağırlığı çökebilir. Bu duyguyu bertaraf edebilmeniz, onlara yakın ve ön planda onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlakla ilgili işleriniz olabilir.

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