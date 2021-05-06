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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:14
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek olaya bilinçli bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

BOĞA: ARANIZDA tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da yakın çevrenizden birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, geciken bazı konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

İKİZLER: AİLE çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Davranış mesafelerinizi de bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: YARDIMLARINIZA alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyor. Bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz. Yardım etme şartlarınız önemli.

Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 6 Mayıs Perşembe

ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimlerle birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Siz maddi konularla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

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