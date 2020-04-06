Günlük burç yorumları - 6 Nisan Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 6 Nisan 2020 Pazartesi 09:11Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2020 Pazartesi 09:11
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KOÇ: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz.
BOĞA: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün, aile içinde yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz onları sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Bugün kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.
İKİZLER: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün yaşayacaksınız. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettireceksiniz. Güven duygunuz gelişiyor.
YENGEÇ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler gündemde olacak, ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.
ASLAN: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Cinsel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.