Günlük burç yorumları - 6 Ocak Çarşamba

BOĞA: Duygularnızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içindesiniz ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz gelişecek fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.