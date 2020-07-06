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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

Dün gerçekleşen Ay Tutulması'nın etkilerini en az 6 ay hissedeceğiz. Tutulma etkileri hemen ortaya çıkmaz. İlk etapta bir şey hissetmemiş olabilirsiniz. Ancak tutulma öncü bir burçta gerçekleşti. Bu da etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğimizi gösterir. Bu sene oldukça enteresan. Tam 4 tutulma yaşadık ve 6 tutulma ile seneyi kapatacağız. Bir yılda normalde 6 tutulma olmaz. Ancak 2020 yılı oldukça zor ve tuhaf bir yıl. 21 Haziran'daki Güneş Tutulması'nın ardından hemen bir Ay Tutulması bizleri selamladı. Bu nedenle gökyüzündeki olaylara yetişmekte zorlanabiliriz. Bugün ay yine Oğlak burcunda. Sert söylemler gündemde olabilir. Aman dikkat. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:15
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

KOÇ: İlişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

BOĞA: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizde tatmin duygusu sağlayacaktır. Çevrenize soğukkanlı olmaya çalışın...

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

İKİZLER: Hedeflerinizde ilerlemek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

YENGEÇ: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Taviz vermediğiniz için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

ASLAN: İletişim konusunda oldukça başarılısınız. Çevresel koşullar isteklerinizi engelleyebilir. Tecrübelerinizi, yaşama başarıyla geçireceksiniz. Sevdikleriniz için fazla sorumluluk alıyorsunuz.

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