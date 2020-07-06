Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Pazartesi

Dün gerçekleşen Ay Tutulması'nın etkilerini en az 6 ay hissedeceğiz. Tutulma etkileri hemen ortaya çıkmaz. İlk etapta bir şey hissetmemiş olabilirsiniz. Ancak tutulma öncü bir burçta gerçekleşti. Bu da etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğimizi gösterir. Bu sene oldukça enteresan. Tam 4 tutulma yaşadık ve 6 tutulma ile seneyi kapatacağız. Bir yılda normalde 6 tutulma olmaz. Ancak 2020 yılı oldukça zor ve tuhaf bir yıl. 21 Haziran'daki Güneş Tutulması'nın ardından hemen bir Ay Tutulması bizleri selamladı. Bu nedenle gökyüzündeki olaylara yetişmekte zorlanabiliriz. Bugün ay yine Oğlak burcunda. Sert söylemler gündemde olabilir. Aman dikkat. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...