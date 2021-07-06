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Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 09:30
Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlanıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz.
Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızı değiştirin.

Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

ASLAN: BUGÜN gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sanatla uğraşanlar çalışmalarını daha çok yoğunlaştırmalısınız.

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