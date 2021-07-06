Günlük burç yorumları - 6 Temmuz Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Temmuz Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 09:29Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 09:30
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KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlanıyorsunuz.
BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.
İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.
YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızı değiştirin.
ASLAN: BUGÜN gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sanatla uğraşanlar çalışmalarını daha çok yoğunlaştırmalısınız.