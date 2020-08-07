Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

Güne Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bol bol içsel sorgulamalar yapacağız. Hatalarımızı kabul edeceğiz. Yaptığımız içsel sorgulamalar sayesinde doğruyu bulacağız. Saat 16:05 itibariyle ise Ay Koç burcuna geçecek. Bu sayede de enerjimiz yükselecek. Sabah yaptığımız içsel sorgulamaların ardından, günün geri kalanını enerjik bir havada tamamlayacağız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...