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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

Güne Ay Balık burcunda başlıyoruz. Bol bol içsel sorgulamalar yapacağız. Hatalarımızı kabul edeceğiz. Yaptığımız içsel sorgulamalar sayesinde doğruyu bulacağız. Saat 16:05 itibariyle ise Ay Koç burcuna geçecek. Bu sayede de enerjimiz yükselecek. Sabah yaptığımız içsel sorgulamaların ardından, günün geri kalanını enerjik bir havada tamamlayacağız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 7 Ağustos 2020 Cuma 10:07
Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

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Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

BOĞA: İlişkilerinizde dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Taviz vermeyen yapınız sorunları bir çığ gibi büyütecektir.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

İKİZLER: Bugün bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri iş arkadaşlarınızla gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni size uymayabilir.

Günlük burç yorumları - 7 Ağustos Cuma

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

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