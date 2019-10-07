Günlük burç yorumları - 7 Ekim Pazartesi

YENGEÇ: Aşk yaşantınızda hareketli günler sizi bekliyor. Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri hiçbir çaba sarf etmeden etkileyecek ve daha sonra onların ilginç teklifleri ile karşılaşacaksınız. Bugünlerde enerjiniz hayli güçleniyor.