Günlük burç yorumları - 7 Eylül Salı

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Eylül Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 08:47Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 08:56
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KOÇ: DOĞAL davranışlarınızla insanlar arasında önemli köprüler oluşturuyorsunuz. Kararlı yönleriniz farklı bir kişiliğiniz, ortaya çıkaracak. Size söylenenlere aldırmıyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirmek için uygun bir gün. Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz.
YENGEÇ: MESLEKİ anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz. Ele aldığınız konularda sabit olamadığınız zamanlar, prestij kaybedebiliyor, kayda değer bir şeyler yapmak istiyor fakat kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.
ASLAN: İŞYERİNDE kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, insanları kaynaştırmak adına organizasyonlar yapıyorsunuz. Seçim yaparken, sorumluluk duygunuzu ortaya çıkarmalısınız.