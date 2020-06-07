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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2020 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2020 Pazar 09:34
Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

KOÇ: Yapmayı düşündüğünüz bir çok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Parasal tablonunuz sürekli değişerek, sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.

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Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Adalet duygunuzu herkes takdir ediyor. Partnerinize çok ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayları uçta yaşıyorsunuz. İlişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için, sürekli arayış içinde olmanız son derece normal bir oluşum. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazar

ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailevi ilişkileriniz çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek, istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

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