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Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 08:35 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 08:40
Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi

KOÇ: DUYGULARINIZI, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün yaşayacaksınız. İşlerinizin düzenli ilerlemesi iç disiplininizden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi

BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Sürekli kendinizi aşma içgüdüsüyle çalışıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi

İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.
Zor olanı seçmek sizin tarzınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi

YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler gündeme gelecek. Bugün sorumluluk duygusuyla değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi

ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmasıyla elde edeceğiniz prestiji inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

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