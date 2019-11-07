Günlük burç yorumları - 7 Kasım Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Kasım Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 09:05Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2019 Perşembe 09:13
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KOÇ:
Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Bugün her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. Geceleri ayaklarınız dinlendirmelisiniz.
Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Temkinli davrandığınız zaman, kendinizi güven altında hissediyorsunuz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Ona gerçek duygularınızı göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bugün mideniz hassas..
İKİZLER:
Özgürlüğünüzü sevmenize rağmen, kaldıramayacağınız sorumlulukları yüklenmeniz yanlış.Bugün her türlü olayın altındaki problem,gelip sizi bulabilir.. Birçok zincirleme işleri aynı anda yapmak isteyeceksiniz. Zamanlama konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda akşam yemeklerini erken saatlerde yemeyi denemelisiniz.
YENGEÇ:
El beceriniz kullanmak için, elinize bir fırsat geçecek. Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilirsiniz. İçsel duygularınızı kişisel yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz. Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz
ASLAN:
Gelecekle ilgili güçlü hayalleriniz var. Onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Venüs Yay burcunda ilerliyor ve yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Aşkta çılgınlıklar söz konusu. Sıra dışı konuların gündem kazanmasıyla bazı eski olayları artık arkada bırakacaksınız. Duygularınız yenileniyor.