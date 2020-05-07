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Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:03
Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Kalabalık canınızı sıkılabilir.

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Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe

BOĞA: Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Cesurca riskleri göze alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe

İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif hissediyorsunuz. Ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: Önyargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mayıs Perşembe

ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Atılımlar için bağlantıları kuruyorsunuz.

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