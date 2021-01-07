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Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Ocak Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 08:46 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2021 Perşembe 08:46
Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.

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Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe

BOĞA: İmkansız görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe

YENGEÇ: Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Ocak Perşembe

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz yerine gelecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

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