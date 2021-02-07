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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

Günlük burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 08:37 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 08:41
Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

KOÇ: Bugün ailenizle ilgili konulara ilgi göstermeniz, sorumluluk duygularınızın pekişmesini sağlayacak. Bugün hassassınız. Çevrenizden fazla etkileniyor, her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırıyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjiniz yüksek. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından pek benimsenmiyor.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal hayatınızın güçlenmesini sağlıyor. Aktif hareketleriniz ön plana çıkarken, beden dilinizi doğru kullandığınız bir gün. İş birliği yaptığınız kişilere dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

YENGEÇ: Enerjinizi üst düzeyde kullanmalısınız. Kazandırdığınız vasıfları başkalarını etkileme konusunda kullanabiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara fazla tepkilisiniz. Sağlığınız işlerinizi aksatabilir.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

ASLAN: Duygularınızı sürekli denetim altında tutmakla yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler, gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı ölçülü davranışlarınızı esnetmelisiniz

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