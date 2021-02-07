Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar

BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırıyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjiniz yüksek. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından pek benimsenmiyor.
İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal hayatınızın güçlenmesini sağlıyor. Aktif hareketleriniz ön plana çıkarken, beden dilinizi doğru kullandığınız bir gün. İş birliği yaptığınız kişilere dikkat edin.
YENGEÇ: Enerjinizi üst düzeyde kullanmalısınız. Kazandırdığınız vasıfları başkalarını etkileme konusunda kullanabiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara fazla tepkilisiniz. Sağlığınız işlerinizi aksatabilir.
ASLAN: Duygularınızı sürekli denetim altında tutmakla yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler, gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı ölçülü davranışlarınızı esnetmelisiniz