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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

Merkür retrosu 12 Temmuz'da bitiyor. Çok az bir süre kaldı. Bu süre tamamlanana kadar evlilik kararı almayın ya da düğün yapmayın. Çünkü Merkür ve Venüs retroları ilişkiler üzerinde etkilidir. Bu sürede yeni bir ilişkiye başlamak umduğunuz kadar iyi sonuçlanmayabilir. Klasik bir laf vardır; 'Retro ile gelen retro ile gider.' Bu nedenle bir ilişkiye başlamak ya da birine açılmak için birkaç gün daha bekleyin. Bugün ay Kova burcunda ve iki gün boyunca boşlukta olacak. Ayın boşlukta hali bizi yoracaktır. Mümkün mertebe iç sesinizi dinleyin ve gereksiz tartışmalardan uzak durun. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 7 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 09:33 Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 09:50
Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

KOÇ: Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

BOĞA: Üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

İKİZLER: Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Olaylardan, çabuk soyutlanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

YENGEÇ: Çevresel koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

ASLAN: Sizin için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız.
Ne kadar iyi niyetli olursanız olun; istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.

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