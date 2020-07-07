Günlük burç yorumları - 7 Temmuz Salı

Merkür retrosu 12 Temmuz'da bitiyor. Çok az bir süre kaldı. Bu süre tamamlanana kadar evlilik kararı almayın ya da düğün yapmayın. Çünkü Merkür ve Venüs retroları ilişkiler üzerinde etkilidir. Bu sürede yeni bir ilişkiye başlamak umduğunuz kadar iyi sonuçlanmayabilir. Klasik bir laf vardır; 'Retro ile gelen retro ile gider.' Bu nedenle bir ilişkiye başlamak ya da birine açılmak için birkaç gün daha bekleyin. Bugün ay Kova burcunda ve iki gün boyunca boşlukta olacak. Ayın boşlukta hali bizi yoracaktır. Mümkün mertebe iç sesinizi dinleyin ve gereksiz tartışmalardan uzak durun. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 7 Temmuz Salı günlük burç yorumları...