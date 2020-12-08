Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

Burcunuz bugün size neler söylüyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 08:38Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 09:27
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Günlük burç yorumları - 8 Aralık Çarşamba
KOÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.
BOĞA: Enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. İsteklerinizi gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız değişiyor.
Günlük burç yorumları - 8 Aralık Çarşamba
İKİZLER: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 8 Aralık Çarşamba
YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkışlar yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle küçük kazalara açık olduğunuz bir gün içindesiniz.
Günlük burç yorumları - 8 Aralık Çarşamba
ASLAN: Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara giriyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var. Her şey istediğiniz gibi olacak. Eski hataları tekrar ederseniz, aynı problemler gündeme gelebilir.