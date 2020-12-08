  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

Burcunuz bugün size neler söylüyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Aralık Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 08:38 Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2020 Salı 11:24
Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

KOÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

BOĞA: Enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız.
İsteklerinizi gözden geçirirken, geçmişle ilgili değer yargılarınız değişiyor.

Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

İKİZLER: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bugün, beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkışlar yapmak üzeresiniz. Mesleki başarılarınızı artırma çabası içinde olmanız, herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle küçük kazalara açık olduğunuz bir gün içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Aralık Salı

ASLAN: Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara giriyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var. Her şey istediğiniz gibi olacak. Eski hataları tekrar ederseniz, aynı problemler gündeme gelebilir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Düzenli uyku en temel bağışıklık güçlendirici
Düzenli uyku en temel bağışıklık güçlendirici
  • SON DAKİKA