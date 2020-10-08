Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Ekim Perşembe günlük burç yorumları... KOÇ: Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi, ispat etmek istiyor-sunuz. Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar alma zamanı geldi. BOĞA: Partnerinizin yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnadınız çevrenizi kızdırabilir. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır. İKİZLER: Kendinizi ifade edemediğinizde, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. gizemli davranışlarınız şaşırtacak. YENGEÇ: Arkadaşlarınızın olumlu destekleriyle bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz. ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, bir yorum geliştirmek istiyorsunuz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. BAŞAK: Partnerinizle işbirliği içinde kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. TERAZİ: Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamayı öğrendiniz. Gücünüzü arttırma yolundasınız.