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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2020 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2020 Perşembe 10:03
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

KOÇ: Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi, ispat etmek istiyor-sunuz. Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar alma zamanı geldi.

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Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

BOĞA: Partnerinizin yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnadınız çevrenizi kızdırabilir. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır.

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

İKİZLER: Kendinizi ifade edemediğinizde, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. gizemli davranışlarınız şaşırtacak.

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

YENGEÇ: Arkadaşlarınızın olumlu destekleriyle bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Bu dönemde midenize dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 8 Ekim Perşembe

ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, bir yorum geliştirmek istiyorsunuz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

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