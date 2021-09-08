Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:30Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:33
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Günlük burç yorumları - 8 Eylül Çarşamba
KOÇ: YANINIZDA çalışan kişilere soğuk davranacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor.
BOĞA: BİLİNÇALTI öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak çalışmalar içindesiniz. Planlı davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz. Başarıyı çeken bir yönünüz var.
Günlük burç yorumları - 8 Eylül Çarşamba
İKİZLER: AİLENİZİN sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor.
Günlük burç yorumları - 8 Eylül Çarşamba
YENGEÇ: BUGÜN, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve çevrenizle birleştirici bir şekilde sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.
Günlük burç yorumları - 8 Eylül Çarşamba
ASLAN: MADDİ konularda alacağınız desteğin bir kısmını sosyal ve çevre ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.