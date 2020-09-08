Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

Bugün Ay Boğa Burcunda. Güne sakin başlaıyoruz. Kavga etmekten kaçındığımız bir gün. Uzun zamandır kafanız karışıksa bugün bazı konular netleşebilir. İlişkilerinizde kavgadan kaçının. Sakinliğinizi koruduğunuz bir gün olacak. Merkür Terazi, Venüs Aslan burcuna geçti. Venüs'ün Aslan hali, aşkı abartacağımızı söylüyor. Bu dönem gelip geçici aşklara dikakt etmeliyiz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Eylül Salı günlük burç yorumları...