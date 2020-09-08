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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

Bugün Ay Boğa Burcunda. Güne sakin başlaıyoruz. Kavga etmekten kaçındığımız bir gün. Uzun zamandır kafanız karışıksa bugün bazı konular netleşebilir. İlişkilerinizde kavgadan kaçının. Sakinliğinizi koruduğunuz bir gün olacak. Merkür Terazi, Venüs Aslan burcuna geçti. Venüs'ün Aslan hali, aşkı abartacağımızı söylüyor. Bu dönem gelip geçici aşklara dikakt etmeliyiz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 10:19
Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

KOÇ: Sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek.

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Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

İKİZLER: Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz.
Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı kimseyle paylaşmayın.

Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketumsunuz. Bugün, sosyal çalışmalarınıza kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Eylül Salı

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz.
Karşı cinsle yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.

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