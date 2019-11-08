Burcunuzu bugün neler bekliyor? Merkür Retrosu'nun burcunuza etkileri nasıl olacak? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 8 Kasım Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 10:25Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 10:27
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Günlük burç yorumları - 8 Kasım Cuma
KOÇ:
Yeni tanışacağınız kişilerin davranışlarından kuşku duymak yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Akıllı kişilerin değerli fikirleri sayesinde bir çok sınavı başarı ile vereceğiniz bugünde, özellikle rakiplerinize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi doğru alanlarda kullandığınız için, bir çok fırsat bir arada karşınız çıkacaktır.
Bugün içinize kapanmak yerine düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmalısınız. Tasarladığınız planlarınızı, çevrenizden yardım alarak gerçekleştireceksiniz. Kısa yollarlardan alacağınız önemli gelişmeler, rotanızı belirlemeye yardımcı olacaktır. Enerjinizin bölünmesini istemiyorsanız, dengelerinizi bozmadan hareket etmelisiniz.
Günlük burç yorumları - 8 Kasım Cuma
İKİZLER:
Mesleğinizde iddialı davranmak zorundasınız. Ay tepe evinizde ilerlerken, stabil olmak siz çok şey kazandırabilir. Doğallığınız ve sempatik tavırlarınızla çevrenizi istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Fikirlerinize değer verilmesi, motivasyonunuzu çok daha olumlu kılarken, düşüncelerinizi cesurca sergilemenize neden oluyor.
Günlük burç yorumları - 8 Kasım Cuma
YENGEÇ:
Duygusal ve dostluk ilişkilerinizde önemli bir gün. Kuşkucu tavırlarınızla çevrenizi incelemek yerine savaşınızı doğru alanlara kaydırmalısınız. İş çevrenizde karşı cinsle ilgili ortak çalışmalar içinde olacağınız projeler üreteceksiniz. Duygusal konularda sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün yaşayacaksınız. Şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Günlük burç yorumları - 8 Kasım Cuma
ASLAN:
Günlük yaşamın sıkı temposundan kaçmak için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız. Yapmak istedikleriniz zincirleme bir şekilde kafanızda gelişiyor. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.