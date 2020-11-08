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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Kasım Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2020 Pazar 09:03 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2020 Pazar 09:06
Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliği yapmalısınız. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.

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Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz

Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Kasım Pazar

ASLAN: KArşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı olmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz

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