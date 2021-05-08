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Günlük burç yorumları - 8 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 08:34 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 08:38
Günlük burç yorumları - 8 Mayıs Cumartesi

KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün.
Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 8 Mayıs Cumartesi

BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: İLETİŞİM konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek, ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 8 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.

Günlük burç yorumları - 8 Mayıs Cumartesi

ASLAN: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.

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