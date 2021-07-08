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Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:06
Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Perşembe

KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmayı başarabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Perşembe

BOĞA: İş arkadaşlarınızın alınganlığından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir. Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için, tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Tutkularınızın geçici olması odaklaşmanızı zorlaştırıyor. Duygularınızda yenilenme söz konusu olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki alıyorsunuz. Savunduğunuz konularda taviz vermeye niyetiniz yok. Gücünüzü kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir.

Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Perşembe

ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gerektiğinde birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.

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